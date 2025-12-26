Arriendo, SOAT y más bienes y servicios que NO suben con el salario mínimo 2026. Getty Images

Con la llegada del nuevo año, el ajuste de los precios en los servicios, productos y bienes de los cuales disfrutan cotidianamente los colombianos está a la orden del día.

En ese sentido, aunque el incremento del salario mínimo es el motor de muchos de estos ajustes, no todos dependen de esta variable en la economía colombiana, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por esta misma razón, el Gobierno ha venido anunciando la desindexación de varios de los servicios que dependían del salario mínimo para su incremento anual. La intención en este caso es que el salario aumente en mayor proporción que los gastos, que están anclados a variables como la inflación (IPC) y la UVT.

¿Qué diferencia hay entre el IPC y la UVT?

El Índice de Precios al Consumidor, IPC y la Unidad de Valor Tributario, UVT, son dos indicadores fundamentales para la medición de los precios en Colombia. Aunque cumplen, en ese ámbito, una función similar, tienen importantes diferencias:

IPC: lo publica el DANE y funciona como una “canasta” de 443 productos y servicios de uso cotidiano para las familias colombianas, con la cual se determina el cambio en los precios frente al periodo anterior, lo que corresponde al valor de la inflación en el país.

lo publica el DANE y funciona como una “canasta” de 443 productos y servicios de uso cotidiano para las familias colombianas, con la cual se determina el cambio en los precios frente al periodo anterior, lo que corresponde al valor de la inflación en el país. UVT: la fija la DIAN y funciona como una medida estable de dinero, basada en la inflación y otros factores, la cual sirve para facilitar el cálculo de los impuestos, las tarifas y trámites. Depende de la inflación, pero no es lo único que considera.

Cabe destacar que el valor de la inflación (IPC) al ser transversal al desempeño de la economía nacional, influye considerablemente en los cambios que se ven año tras año en otras variables, como el mismo salario mínimo.

¿Cuáles son los bienes y servicios que NO aumentan con el salario mínimo en 2026?

Estos son algunos de los incrementos que se tienen presupuestados en Colombia por fuera del salario mínimo en 2026: