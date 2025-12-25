Uribe por emergencia económica: A protección de derechos ciudadanos no se le puede aplicar vacancia

Y es que no cayó muy bien la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de no iniciar con el estudio inmediato del decreto de emergencia económica y social dictado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Después de que el Alto Tribunal confirmó que comenzará con el análisis del decreto cuando culmine la vacancia judicial; es decir, el próximo 13 de enero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró en que la tutela es el camino para evitar que el gobierno abuse con los impuestos que le impondrán a los colombianos.

Dijo que: “a la protección de los derechos ciudadanos no se le puede aplicar la vacancia”.

Esto para señalar que la tutela es el único recurso inmediato para salirle al paso a la vacancia de la Corte Constitucional y a la necesidad de ponerle foco a este decreto del Gobierno Nacional.

“Por eso ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la Tutela”, reiteró.