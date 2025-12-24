SENA cerró 2025 con más de 500 mil aprendices matriculados en programas tecnológicos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) presentó el balance de matrículas en programas de formación tecnológica correspondiente a la vigencia 2025, en el que se reporta un total de 542.400 aprendices matriculados en todo el país.

De acuerdo con la entidad, esta cifra supera en 8.000 cupos la meta prevista para el periodo y representa un avance en el cumplimiento de la meta cuatrienal del Gobierno Nacional relacionada con el acceso a la educación superior pública.

Avance en la meta cuatrienal de educación superior

Del total de aprendices matriculados, 108.384 cupos hacen parte de la meta de 140.000 cupos asignada al SENA dentro del plan cuatrienal del Gobierno Nacional para ampliar la cobertura en educación superior.

Desde la Dirección de Formación Profesional del SENA se indicó que el balance evidencia un cumplimiento anticipado frente a lo proyectado para esta etapa del cuatrienio, en el marco de las metas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Formación tecnológica en el país

La entidad explicó que la formación tecnológica hace parte de la oferta educativa orientada a fortalecer competencias técnicas y profesionales, en articulación con las necesidades del sector productivo y el mercado laboral.

El SENA señaló que estos resultados hacen parte del seguimiento institucional a las políticas públicas de educación y formación para el trabajo, con énfasis en el acceso a programas gratuitos de educación superior en distintas regiones del país.