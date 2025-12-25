Fiscalía da medidas de protección a Ricardo Leyva en medio de denuncias cruzadas con su exesposa

Colombia

La decisión del ente acusador se da en el contexto de un conflicto legal en el que ambas partes se acusan mutuamente de hechos graves de violencia intrafamiliar.

De manera paralela, Karen Santos ha acusado públicamente a Leyva de violencia de género y ha presentado ante las autoridades pruebas que, según afirma, evidencian agresiones físicas y psicológicas sufridas durante su matrimonio.

En su momento, la revista Cambio recibió la denuncia de Santos, quien aseguró que fue víctima de golpes severos que la obligaron a acudir a urgencias médicas y que le causaron la pérdida parcial de la visión en uno de sus ojos.

Según informó Revista Cambio, las medidas otorgadas por la Fiscalía a Leyva incluyen la prohibición total para que Santos lo contacte directa o indirectamente, así como a su entorno familiar, salvo que exista una orden superior. Cualquier interacción entre las partes deberá realizarse únicamente a través de terceros autorizados.

Asimismo, Leyva obtuvo el derecho a recibir atención prioritaria en cualquier Centro de Atención Inmediata (CAI) en caso de manifestar estar en riesgo, además de acompañamiento policial inmediato para verificar su seguridad.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades competentes, mientras se analizan las denuncias presentadas por ambas partes.