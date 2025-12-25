Cómo leer un desprendible de nómina paso a paso: Diferencia entre cesantías, prima y vacaciones. Getty Images

Con la llegada de la prima de servicios de diciembre, los trabajadores están más atentos a revisar su salario devengado para hacer las cuentas pertinentes y determinar si están recibiendo lo adecuado para cerrar el año en las mejores condiciones financieras.

En ese orden de ideas, el desprendible de pago se convierte en el documento fundamental para que las personas entiendan y verifiquen cuáles son cada uno de sus devengos a raíz del trabajo prestado en la empresa.

Conozca a continuación los elementos que contiene el desprendible y cómo seguirles la pista a cada concepto, como el salario base, extras, deducciones y, por supuesto, la prima y las vacaciones.

¿Qué elementos incluye el desprendible de nómina?

De acuerdo con BBVA, los siguientes son los elementos legales que debe incluir el desprendible de nómina:

Datos de identificación de la empresa: además de la dirección del lugar de trabajo, debe incluir el código de cuenta de cotización que le corresponde.

además de la dirección del lugar de trabajo, debe incluir el código de cuenta de cotización que le corresponde. Datos básicos del empleado: incluye el nombre completo, identificación, tipo de contrario, categoría y antigüedad según el portal laboral Loggro.

incluye el nombre completo, identificación, tipo de contrario, categoría y antigüedad según el portal laboral Loggro. Periodo de liquidación: tiempo específico al que corresponde el desprendible.

tiempo específico al que corresponde el desprendible. Detalle de las percepciones: incluye los ingresos totales, especificando salario, extras, comisiones y más.

incluye los ingresos totales, especificando salario, extras, comisiones y más. Detalle de las deducciones: descuentos realizados a la nómina, incluyendo los aportes a salud y pensión.

descuentos realizados a la nómina, incluyendo los aportes a salud y pensión. Detalle de las bases de cotización: valor para calcular aportes a seguridad social.

valor para calcular aportes a seguridad social. Líquido a percibir: saldo final luego de deducciones y más descuentos.

saldo final luego de deducciones y más descuentos. Lugar de emisión, firma y sello: Firma y sello de la empresa y el trabajador, que valida la autenticidad del desprendible

¿Cómo se lee un desprendible de nómina?

Además de entender y enumerar cada uno de los elementos o secciones del desprendible de nómina, es fundamental entender conceptos clave de la remuneración laboral en Colombia, entre ellos tres preponderantes: devengado, deducciones y apropiaciones.

En el caso del devengado se incluyen los ingresos “directos” como explica Loggro, como lo son el salario, las horas extras, las comisiones y el auxilio de transporte. Por otra parte, las deducciones incluyen los descuentos legales como la salud y la pensión, estos valores se restan para generar el valor neto a pagar.

Las cesantías, primas de servicios y vacaciones se ubican específicamente en la sección de apropiaciones al ser prestaciones sociales, se diferencian de otros conceptos por estas características: