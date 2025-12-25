Balacera entre la Policía y delincuentes dejó tres heridos en El Espinal, Tolima

Tolima

Sobre el mediodía del 24 de diciembre, patrullas de la Policía Nacional sorprendieron a dos sujetos que se movilizaban en motocicleta mientras realizaban disparos contra una vivienda en el barrio Caballero y Góngora de El Espinal, Tolima. El hecho desencadenó un intercambio de disparos y una cinematográfica persecución que culminó en el sector de Santa Margarita María, en esta misma población.

En medio de la balacera, uno de los delincuentes cayó herido tras ser impactado por arma de fuego en plena vía pública; su cómplice, también herido, ingresó a un inmueble donde fue capturado en flagrancia con un revólver.

Los capturados fueron identificados como Ronald Sánchez Peña (con impacto en la zona abdominal) y Juan Camilo Bonilla Uribe (con cuatro impactos y compromiso vascular). Ambos fueron trasladados al Hospital San Rafael de El Espinal para ser atendidos.

Asimismo, resultó lesionado un ciudadano de 70 años, identificado como Henry Briñez, a quien una bala perdida le impactó en su pierna derecha, afortunadamente sin gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Departamento Tolima, el capturado Juan Bonilla presentaba una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Por su parte, Ronald Sánchez registra antecedentes por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Al enterarse de lo ocurrido, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se trasladó hasta el municipio para acompañar a la Fuerza Pública.

“Reconocimiento total a nuestra Policía Nacional por su acción valiente y oportuna en El Espinal. En medio de un cruce de disparos y gracias al profesionalismo —y al coraje de una mujer policía, clave en el procedimiento—, dos sujetos fueron interceptados y capturados en flagrancia con arma de fuego”, manifestó Matiz.

Este nuevo episodio se suma a la aguda crisis de inseguridad que atraviesa El Espinal desde hace más de un mes, motivada, al parecer, por la confrontación entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes y prácticas de brujería.

“Desde el primero de diciembre, cuando lanzamos la estrategia integral de seguridad en El Espinal, hemos logrado 18 allanamientos, 18 capturas y la incautación de nueve armas. Con estos resultados, y el de hoy, hacemos un reconocimiento muy grande a la Policía y al Ejército Nacional. Con los delincuentes no habrá tregua, seguiremos trabajando”, sentenció la gobernadora.