Tunja se prepara para jornada de manifestaciones contra el aumento de tarifas en servicios públicos

La Plaza de Bolívar de Tunja será uno de los puntos de concentración donde los manifestantes realizarán un cacerolazo en protesta a los costos de los servicios públicos / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Este viernes 8 de mayo Tunja vivirá una jornada de manifestaciones ciudadanas en rechazo al incremento de las tarifas de servicios públicos, la reestratificación y la actualización catastral. La convocatoria, liderada por Santiago Barrero Orduz, quien es uno de los coordinadores de la movilización, busca reunir a vecinos de distintos sectores en siete puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de visibilizar la inconformidad de la comunidad.

Según señala Santiago, se realizará un cacerolazo en puntos clave de la capital boyacense, ya que asegura que la ciudadanía está cansada del cobro excesivo en los servicios públicos.

Barrero Orduz explicó, además, que la concentración comenzará a las 6:00 de la tarde y se desarrollará de manera pacífica en espacios amplios de la capital boyacense. Los puntos de encuentro serán:

Parque del barrio Las Quintas

Multiparque del barrio Cooservicios

Estancia del Roble en el sector de La Virgen

Barrio La Fuente, hacia la salida a Villa de Leyva

Plaza de Bolívar

Parqueadero del colegio José Antonio Sandoval, en el barrio Los Muiscas

Parque del barrio El Dorado

También señaló que esperan la participación de al menos 2.000 personas, provenientes no solo de los barrios mencionados, sino también de sectores aledaños como Santa Inés y Cristales, entre otros.

“La idea es que los vecinos conozcan la problemática y que esta manifestación sirva como punto de referencia para la gran protesta que tendremos la próxima semana frente a la Alcaldía de Tunja y el Concejo Municipal”, afirmó.

Sobre posibles bloqueos de vías, Barrero aclaró que no están previstos.

“Será una manifestación pacífica, sin bloqueos, con la participación de agrupaciones barriales que se unirán en cada punto de concentración”, puntualizó.

La jornada se perfila como un primer paso para la movilización masiva que está programada para el próximo jueves 14 de mayo, donde la ciudadanía espera hacer sentir su voz frente a las autoridades de la capital boyacense.