Alcaldía de Ibagué adjudicó el contrato por más de $30.000 millones para construir la calle 103

Ibagué

Con el propósito de mejorar la movilidad de la ciudad, la Alcaldía de Ibagué adjudicó el proceso licitatorio que promete hacer realidad la construcción de la calle 103: un tramo de más de 1.500 metros lineales que conectará el norte y el sur de la capital tolimense.

Esta obra ha sido esperada por más de 30 años. Si bien ya fue intervenido el primer tramo —entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta—, la mayoría del trayecto restante se mantiene en pésimas condiciones o está pendiente por construirse.

“El proyecto que deberá ejecutar la Unión Temporal Vial 103 - Aeropuerto, ganadora de esta licitación pública, cuenta con una inversión superior a los $37.000 millones, recursos provenientes de un empréstito”, señaló Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué.

Asimismo, el funcionario indicó que la construcción de esta nueva vía iniciará en la carrera 1B del barrio Tolima Grande y llegará hasta la glorieta que conduce al Aeropuerto Nacional Perales. La obra incluye, además, la construcción de un puente, box culverts y otras intervenciones complementarias de gran impacto.

Finalmente, Saavedra expresó que esta ejecución será un hito histórico para la movilidad y el desarrollo de la ciudad. Se espera que en los próximos días se anuncie el inicio oficial de las obras.