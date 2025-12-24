Sergio Rosas Ramírez fue elegido como el nuevo Contralor Departamental para Norte de Santander. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

Sergio Enrique Rosas Ramírez fue elegido, por tercera vez, en el cargo de Contralor Departamental para Norte de Santander, para el periodo 2026 - 2029.

Rosas Ramírez es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo y Magister en Gobierno. Su vida profesional la ha desarrollado entre el ejercicio jurídico y la docencia en Norte de Santander.

Para el año 2010 llegó por primera vez a este cargo, repitiendo en el año 2020.

Rosas aseguró que este sería su último cargo para concluir su carrera profesional. “Para mí es la culminación de una carrera de más de cuarenta años que va a finalizar con este periodo y en este ejercicio que pienso va a ser el mejor y con las mejores posibilidades".

Aseguró que el gran reto con el que recibe la Contraloría Departamental es “la modernización, especialmente desde el punto de vista del tema digital”.

Además, que “desde el punto de vista institucional, el desarrollo de nuestros compañeros, es decir, la mejora en su formación y capacitación y propender también por llevar esa capacitación a todos los sectores rurales y urbanos de nuestros municipios”, es otro de los grandes retos que tiene para este periodo.

Concluyó enviando un mensaje a los nortesantandereanos. “Que el ejercicio de la administración es un ejercicio de transparencia y de dignidad. Y en mis años de servicio jamás ha habido un señalamiento que permita vislumbrar que yo no tengo esa conciencia y quiero que ese sea el factor que dirija esta nueva experiencia”.