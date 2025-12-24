¿Siguió a la baja? Precio del café en Colombia HOY 24 de diciembre: reporte de la FNC

A través de la publicación diaria de indicadores y precios de carácter local y nacional, la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad principal encargada de velar por el bienestar de los productores, garantiza información precisa para que los negocios se den en condiciones adecuadas.

El precio de base de mercado difundido por la agremiación se calcula de acuerdo con la cotización de cierre del café en la Bolsa de Valores de Nueva York del día, la tasa de cambio y el valor diferencia o prima de de referencia.

¿Qué es la garantía de compra en el café colombiano?

Es uno de los servicios principales que presta la Federación Nacional de Cafeteros y se trata, justamente, de la divulgación de los precios base del mercado, con pago de contado, calculado todos los días del año para que los productores puedan vender al mejor precio posible.

Según la FNC, gracias a la garantía de compra, los pequeños productores pueden encontrar compradores dispuestos a pagar el precio de mercado sin abusar de su condición, al tener un referente claro y público del mercado.

¿Cuál es el precio del café en Colombia para este miércoles 24 de diciembre?

De acuerdo con la información de la FNC, el precio interno de referencia para la carga de café (125 kg pergamino seco) es de 2.598.000 pesos. Esta cifra sigue marcando la tendencia a la baja del café durante la semana, teniendo en cuenta que en la jornada anterior se ubicó en $2.623.000.

Asimismo, el precio de la pasilla contenida en el pergamino sigue fijado en 10.000 kg/COP.

La entidad recuerda también que para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 kg y merma del 19.00%, las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

Tenga en cuenta los precios de referencia en las principales ciudades de Colombia en el café para la carga, kilo y arroba HOY 24 de diciembre de 2025: