A 34 asciende el número de personas quemadas con pólvora en Norte de Santander

En Norte de Santander sigue en aumento el número de personas quemadas con pólvora durante esta temporada de decembrina. 34 lesionados ha dejado las fiestas de fin de año del 2025 en el departamento fronterizo.

Cúcuta sigue siendo el municipio con más personas lesionadas, con un total de 18 casos, representando un 157% más que en el 2024, seguido de Ocaña con cuatro casos, tres en Tibú, dos en Teorama, dos en Villa del Rosario y en municipios como Convención, El Carmen, El Tarra, Los Patios y Pamplona registran un caso cada uno.

Llama la atención de las autoridades que de las 34 personas lesionadas por la manipulación de pólvora, 13 son menores de edad.

Sigue preocupando al aumento de casos que se pueda tener durante la festividad de navidad y el 25 de diciembre, teniendo en cuenta el uso indiscriminado de fuegos pirotécnicos en todo el departamento.

La recomendación de todas las autoridades es que se vivan las fiestas sin la manipulación de ningún tipo de pólvora, pues esto puede representar graves lesiones y secuelas de por vida.