“Queremos que la Feria de Cali sea para todos”: Corfecali sobre la edición de 2025

Fabio Alberto Botero, gerente de Corfecali, habló en la W con Marcela Puentes acerca de la versión 68° de la Feria de Cali y como se va a desarrollar.

La Feria de Cali 2025 apostará por la cultura y la salsa en los barrios de la ciudad

05:57

Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Miguel Ángel González

Fabio Botero, Gerente de Corfecali, explicó que esta edición de la Feria de Cali tendrá más de 50 eventos entre el 25 y el 30 de diciembre, con los desfiles como sus ejes centrales en lugares como la autopista suroriental incluyendo el Salsódromo.

Los eventos reunirán cientos de artistas, incluyendo varios carnavales conocidos en la ciudad. “Queremos que la feria sea para todos y que se pueda disfrutar en diferentes puntos de la ciudad”, afirmó Botero.

El gerente también destacó la recuperación del barrio Obrero como un epicentro cultural, pues el lugar hace parte del componente comunitario de la Feria al llevar decenas de actividades rurales a las comunas presentes.

Escuche la entrevista aquí:

05:57

Escuche W Radio en vivo aquí:

