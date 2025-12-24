Mitho Wellness se sigue consolidando como uno de los clubes referentes deportivos en Colombia

En Colombia y en las redes sociales ha venido tomando fuerzas las iniciativas deportivas de bienestar integral y colectivos. Es por eso que nació Mitho Wellness un club de entrenamiento presencial que combina las herramientas tecnológicas, para llevar así un acompañamiento profesional y guiado dentro de las nuevas tendencias del sector.

“Combinamos entrenamiento, medición, nutrición y seguimiento médico en varios frentes, lo que nos permite generar cambios que se mantienen en el tiempo. Ese formato controlado y multidisciplinario nos acerca más a un club especializado que a un gimnasio tradicional y ha sido clave en el ritmo de crecimiento que estamos alcanzando”, comentó Nicolás Romero, fundador y CEO de Mitho Wellness Club.

En una de las buenas noticias financieras de cara a este fin de año, la empresa informó que ha consolidado este gran proyecto deportivo en la capital del país, con un crecimiento del 300%, más de 300 usuarios activos y ventas cercanas a los USD 500.000. Con estas ganancias avanzan en la construcción de nueva sede en Suesca.

Para el siguiente año el club proyecta ingresos superiores a USD 1 millón, un crecimiento cercano al 100%, y la apertura de hasta cinco nuevas sedes en Bogotá, Barranquilla y Medellín. Con esta gran estrategia de adecuaciones y operaciones nacionales se apuntan al crecimiento gradual que perseveré a tener control en este modelo y siente las bases para evaluar mercados internacionales en 2027.

“El crecimiento previsto para 2026 se sustenta en un modelo estable y replicable. El objetivo es escalarlo a nuevas ciudades manteniendo los mismos criterios técnicos y operativos,” añade Romero.