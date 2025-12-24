Más de 50 puestos de control y 420 kilos de pólvora incautados refuerzan la seguridad en Boyacá

Autoridades mantienen más de 50 puestos de control y activan las Caravanas por la Vida en las vías del departamento

Boyacá

Las autoridades de Boyacá reforzaron los operativos de seguridad ante el aumento de la movilidad y las celebraciones de fin de año. Así lo confirmó la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Alejandra Pico, tras el más reciente Consejo de Seguridad Departamental.

La funcionaria explicó que se mantienen controles permanentes en todo el territorio, con más de 50 puestos en las principales vías y el desarrollo de las llamadas Caravanas por la Vida, en articulación con la Policía y el Ejército Nacional. “Buscamos anticiparnos a cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia, especialmente en esta época”, señaló.

Uno de los principales frentes de trabajo es el control a la pólvora. Según Pico, ya se han incautado más de 420 kilogramos de material pirotécnico, con el objetivo de prevenir accidentes, en especial en niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades también reiteraron el llamado al consumo responsable de alcohol y a reducir los factores de oportunidad para el delito, recomendando a la ciudadanía no divulgar viajes en redes sociales y fortalecer la seguridad en viviendas y comercios. La presencia institucional se mantendrá durante todas las festividades.