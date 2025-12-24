Incendio estructural en Neiva deja tres personas fallecidas

Un incendio estructural registrado en la madrugada de este martes dejó como saldo tres personas fallecidas y pérdidas materiales totales en el segundo piso de un inmueble ubicado en la calle 6 1H-41, en Neiva. La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos tras una llamada recibida a las 4:21 de la mañana a la línea 119.

Según informó el teniente Elmer Pérez Cerquera, del Cuerpo de Bomberos de Neiva, al lugar fueron desplazadas dos máquinas extintoras y una camioneta. Al llegar, los uniformados encontraron un fuego avanzado en el segundo piso, lo que obligó a concentrar esfuerzos para evitar la propagación de las llamas a establecimientos vecinos.

Una vez controlado el incendio y durante la inspección minuciosa del inmueble, los bomberos hallaron en la parte posterior tres cuerpos sin vida, correspondientes a tres hombres, quienes habrían fallecido al parecer por inhalación de monóxido de carbono. Además, se reportó la muerte de dos caninos, uno de ellos calcinado entre los escombros. El segundo piso del inmueble presentó pérdida total.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. El oficial indicó que el grupo especializado del Cuerpo de Bomberos adelanta el trabajo de campo para establecer el origen de la conflagración, mientras que Medicina Legal será la entidad encargada de confirmar la causa exacta de las muertes e identificar a las víctimas.

Finalmente, el teniente Pérez hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención durante la temporada decembrina, especialmente con las instalaciones eléctricas y luces navideñas, recordando que materiales inflamables y conexiones defectuosas pueden generar emergencias que se propagan en cuestión de segundos.