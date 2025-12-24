Felipe Córdoba le pidió al Partido Conservador que reconsidere participar en las consultas de marzo
El aspirante advirtió que “cerrar los caminos de participación no fortalece al partido ni a la democracia, la debilita”.
Luego de que el Partido Conservador anunciara su retiro de las consultas interpartidistas previstas para marzo, con el fin de evaluar otros mecanismos para la selección de candidatos.
Uno de los aspirantes a la presidencia por esta colectividad, Felipe Córdoba, pidió a la colectividad que reconsiderara esta decisión.
“En los últimos días, el país ha conocido de una decisión reciente del Directorio Nacional del Partido de no participar en ningún escenario de consulta de cara al proceso presidencial de 2026. Una decisión que contrasta con lo definido semanas atrás, cuando el partido había manifestado su disposición a participar en un mecanismo de consulta.” aseguró Córdoba.
El candidato reitero la importancia de participar en este mecanismo, pues según él, “es lo que el país necesita.”
“Necesitamos una consulta para derrotar al candidato del Gobierno”: Felipe Córdoba
El pasado 20 de noviembre en los micrófonos de Caracol Radio, Felipe Córdoba había asegurado que la fecha ideal para este proceso sería el 8 de marzo de 2026, con el fin de permitir que todas las fuerzas y movimientos de oposición puedan medirse de manera democrática y transparente.
“Yo siempre lo he dicho desde el principio: lo que necesitamos es una consulta al 8 de marzo de 2026 para escoger el candidato que va a derrotar al candidato del guerrillero presidente que hoy está en el poder”, afirmó.
El precandidato ha insistido en que la división entre aspirantes debilita la opción de alternancia, mientras que una consulta amplia permitiría consolidar un proyecto competitivo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Córdoba sostiene que este mecanismo no solo fortalecería la unidad, sino que también daría legitimidad al candidato que resulte elegido, enviando un mensaje de cohesión a los electores que buscan un cambio político en el país.
