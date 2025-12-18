Balance legislativo 2025: Congreso aprobó 114 iniciativas, según Compás Legislativo

Colombia

El pasado martes 16 de diciembre el Congreso de la República salió a su receso de sesiones ordinarias.

A propósito, desde el observatorio Compás Legislativo, informaron que durante 2025, se aprobaron proyectos que dieron lugar a 114 leyes. A la fecha cursan su trámite 1.147 proyectos de ley y 669 iniciativas fueron radicadas luego del 20 de junio de 2025.

De acuerdo con el informe presentado, el 86% de estas 669 iniciativas son proyectos de ley ordinarios, el 9% actos legislativos, el 4% proyectos de ley estatutaria y el 1% proyectos de ley orgánica.

“Esta composición refleja una tendencia estructural del Congreso a priorizar iniciativas de trámite regular, con menores exigencias procedimentales y alcances normativos más específicos. Los proyectos de ley ordinaria resultan más viables en términos políticos y temporales, lo que explica su uso recurrente como principal vehículo legislativo”, explicaron.

Mencionaron además que la Cámara de Representantes tuvo un mayor desempeño, a comparación del Senado, en cuanto al número de iniciativas tramitadas. Asimismo, señalaron que las Comisiones Primeras y Sextas fueron las de mayor actividad y que los temas más comunes a tratar fueron derechos, cultura, honores y salud.

“La Cámara de Representantes mantuvo un desempeño superior al del Senado en lo que respecta a iniciativas tramitadas. Segundo, las Comisiones Primeras y Sextas concentraron la mayor actividad, lo que evidencia un énfasis en las discusiones sobre justicia, organización institucional, educación y comunicaciones. Tercero, la categorización de derechos, cultura, honores y salud ocuparon un espacio notable dentro de las leyes aprobadas”.

Ahora en cuanto a leyes aprobadas destacan la Reforma Laboral, la Ley 2452, que adoptó el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y la Ley 2477, que introdujo ajustes al sistema penal orientados a garantizar una justicia más pronta,eficaz y accesible.

También la Ley 2518, que fortaleció la Política Nacional de Salud Mental, la Ley 2460, enfocada en la prevención y atención integral de los trastornos mentales, la Ley Ángel que actualizó el Estatuto de Protección Animal, reforzando las sanciones y medidas de bienestar, y la que eliminó de manera definitiva el matrimonio infantil en Colombia.