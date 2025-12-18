Política

Balance legislativo 2025: Congreso aprobó 114 iniciativas, según Compás Legislativo

El Congreso volverá a sesionar hasta el 16 de marzo de 2026.

Foto Congreso de la República

Foto Congreso de la República

María Paula Pineda

Colombia

El pasado martes 16 de diciembre el Congreso de la República salió a su receso de sesiones ordinarias.

A propósito, desde el observatorio Compás Legislativo, informaron que durante 2025, se aprobaron proyectos que dieron lugar a 114 leyes. A la fecha cursan su trámite 1.147 proyectos de ley y 669 iniciativas fueron radicadas luego del 20 de junio de 2025.

De acuerdo con el informe presentado, el 86% de estas 669 iniciativas son proyectos de ley ordinarios, el 9% actos legislativos, el 4% proyectos de ley estatutaria y el 1% proyectos de ley orgánica.

Esta composición refleja una tendencia estructural del Congreso a priorizar iniciativas de trámite regular, con menores exigencias procedimentales y alcances normativos más específicos. Los proyectos de ley ordinaria resultan más viables en términos políticos y temporales, lo que explica su uso recurrente como principal vehículo legislativo”, explicaron.

Mencionaron además que la Cámara de Representantes tuvo un mayor desempeño, a comparación del Senado, en cuanto al número de iniciativas tramitadas. Asimismo, señalaron que las Comisiones Primeras y Sextas fueron las de mayor actividad y que los temas más comunes a tratar fueron derechos, cultura, honores y salud.

La Cámara de Representantes mantuvo un desempeño superior al del Senado en lo que respecta a iniciativas tramitadas. Segundo, las Comisiones Primeras y Sextas concentraron la mayor actividad, lo que evidencia un énfasis en las discusiones sobre justicia, organización institucional, educación y comunicaciones. Tercero, la categorización de derechos, cultura, honores y salud ocuparon un espacio notable dentro de las leyes aprobadas”.

Ahora en cuanto a leyes aprobadas destacan la Reforma Laboral, la Ley 2452, que adoptó el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y la Ley 2477, que introdujo ajustes al sistema penal orientados a garantizar una justicia más pronta,eficaz y accesible.

También la Ley 2518, que fortaleció la Política Nacional de Salud Mental, la Ley 2460, enfocada en la prevención y atención integral de los trastornos mentales, la Ley Ángel que actualizó el Estatuto de Protección Animal, reforzando las sanciones y medidas de bienestar, y la que eliminó de manera definitiva el matrimonio infantil en Colombia.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad