En Sogamoso, carretas de tracción animal serán reemplazadas por vehículos eléctricos

La Administración Municipal de Sogamoso, en articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), avanza en la implementación de un proyecto que transformará las condiciones de trabajo de la población recuperadora del municipio, mediante la sustitución de carretas de tracción animal por vehículos eléctricos.

La iniciativa contempla la entrega de 109 vehículos eléctricos, uno por núcleo familiar previamente caracterizado, con capacidad de carga de hasta 770 kilogramos y en cumplimiento de la normativa del Ministerio de Transporte.

El proyecto incluye, además, la construcción de una estación de carga con sistema fotovoltaico en el Coso Municipal, el registro y matrícula de los vehículos a nombre de los beneficiarios, el acompañamiento para la obtención de la licencia de conducción categoría B1, la entrega del SOAT, elementos de protección personal y procesos de capacitación integral.

“Esta socialización con la población recuperadora del municipio de Sogamoso se hizo con el fin de resaltar la importancia del proyecto que tiene la Administración junto con FENOGE”, señaló Camilo Castro Moreno, secretario de Hábitat.

El funcionario destacó que se trata de una gestión adelantada desde la actual administración municipal.

“Es un proyecto que venimos gestionando desde la administración del doctor Mauricio Barón Granados, desde la Secretaría de Hábitat, y hoy podemos entregar esta excelente noticia a las familias sogamoseñas que se dedican a esta loable labor de la recuperación. Es un convenio por 7.400 millones de pesos, ya firmado, que beneficiará a 109 personas con la entrega de un vehículo eléctrico”, explicó Castro Moreno.

El secretario de Hábitat agregó que la iniciativa también incluye una estación de carga mediante paneles fotovoltaicos, lo que permitirá que el costo de la energía sea cero para los beneficiarios y, al mismo tiempo, contribuya al cuidado del medio ambiente.

El proyecto tiene un componente clave de bienestar animal. Una vez la Administración Municipal reciba los equinos, estos serán valorados por profesionales, permanecerán en cuarentena y posteriormente serán reubicados en zonas seguras, donde podrán desarrollar actividades tranquilas que garanticen su bienestar y una mejor calidad de vida.

“Por su parte, FENOGE realiza la entrega del vehículo, la estación de carga y asume el SOAT, la licencia de conducción y la matrícula del vehículo. Todo este convenio genera un valor cero para los beneficiarios, sin ningún costo adicional. Lo que buscamos es beneficiar a esta población y que realmente sientan el acompañamiento de la Administración Municipal”, precisó Camilo Castro Moreno.

Desde FENOGE, David Cortés, integrante del equipo de estructuración, indicó que el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía. “Esta iniciativa permite la sustitución de 109 vehículos de tracción animal por vehículos eléctricos, con capacidad de carga entre 300 y 770 kilogramos. Incluye la licencia de conducción, el SOAT, la matrícula, elementos de protección personal y capacitación en operación y mantenimiento. Adicionalmente, los beneficiarios no deberán pagar por la energía, ya que los vehículos se cargarán en la estación que suministrará el municipio”, explicó.

La entrega de los vehículos está proyectada para el primer semestre de 2026. Durante 22 meses, FENOGE realizará acompañamiento técnico mediante procesos de capacitación, seguimiento y monitoreo. De manera paralela, la Secretaría de Hábitat, en articulación con la Personería Municipal y el Concejo de Sogamoso, adelantará un seguimiento permanente para garantizar los derechos de la población recuperadora y el bienestar de los equinos.

El proceso contempla, además, la caracterización de los beneficiarios y la posibilidad de impulsar proyectos productivos, promoviendo una transición justa, sostenible y orientada al mejoramiento integral de las condiciones de vida de esta población.