En Neiva Incendio estructural deja tres personas fallecidas

Neiva

Un grave incendio se registró en las últimas horas en un establecimiento comercial ubicado en la calle 6 No 1 H 31 que contaba con servicio de hotel. La emergencia generó pánico entre la comunidad y obligó a la intervención inmediata de los organismos de socorro para controlar las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, una vez la conflagración fue controlada, el lugar quedó bajo custodia de la Policía Nacional. Las autoridades adelantan el respectivo levantamiento y la verificación técnica para esclarecer qué fue lo que ocurrió en el sitio.

Según Elmer Peña, oficial de bomberos Neiva, comentó que “de manera oficial se confirmó que tres personas perdieron la vida en el hecho. Según versiones iniciales, las víctimas se encontraban descansando en el hotel al momento en que se inició el incendio, aunque esta información aún está siendo verificada”.

Por ahora, no se han establecido las causas que originaron la emergencia. Las autoridades competentes serán las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y entregar un informe oficial a la opinión pública.