ANT expide Acuerdo 530: más seguridad jurídica en uso de baldíos y bienes fiscales

Colombia

Con el objetivo de optimizar el desarrollo de proyectos estratégicos en los sectores energético, minero y de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, presentó el Acuerdo 530 del 29 de octubre de 2025. Esta normativa redefine los lineamientos para regular y formalizar servidumbres sobre bienes baldíos y fiscales patrimoniales, respondiendo a las dificultades técnicas y vacíos detectados en regulaciones previas.

La socialización del nuevo acuerdo, liderada por Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, contó con la participación de más de 20 entidades desarrolladoras de proyectos de utilidad pública, entre ellas Ecopetrol, el Grupo Energía Bogotá y Mineros Aluvial. Durante la jornada, Salcedo destacó que el propósito de la normativa es “establecer tiempos claros y plazos razonables, avanzando hacia una regulación y formalización de las servidumbres sobre terrenos baldíos y bienes fiscales mucho más rápida y ágil”.

El nuevo Acuerdo 530 surge para subsanar las falencias del Acuerdo 029 de 2017 y su modificación de 2021, los cuales presentaban ambigüedades en requisitos y falta de parámetros técnicos uniformes. Bajo las facultades otorgadas por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2363 de 2015, la ANT reafirma su competencia en la administración de bienes baldíos.

Javier Cuenca, director de proyecto de Ecopetrol para la compañía Konfirma, subrayó el beneficio para las comunidades rurales, “ya que pueden titular sus territorios y definir con claridad los derechos inmobiliarios adquiridos, como las servidumbres o la propiedad de los predios baldíos”.

Innovaciones del Acuerdo 530

Para evitar retrasos administrativos y vacíos procedimentales, la nueva normativa presentada por la subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT incorpora herramientas clave:

Informe Técnico Jurídico Preliminar: evalúa la viabilidad de la solicitud desde su inicio.

evalúa la viabilidad de la solicitud desde su inicio. Filtros de admisión: implementación de autos de inicio o inadmisión inmediata para evitar trámites improcedentes.

implementación de autos de inicio o inadmisión inmediata para evitar trámites improcedentes. Intervención anticipada: posibilidad de autorizar trabajos previos bajo disponibilidad presupuestal.

posibilidad de autorizar trabajos previos bajo disponibilidad presupuestal. Notificaciones claras: reglas precisas para informar a los ocupantes de los predios, asegurando el debido proceso.

“Contar con estas herramientas permite a las empresas gestionar procesos de formalización con mayor eficiencia y en menores tiempos”, señaló James Pérez, líder de Gestión Predial del Grupo Energía Bogotá.

Con la puesta en marcha del Acuerdo 530, la Agencia Nacional de Tierras dio un paso decisivo para ordenar la administración de los bienes baldíos y fiscales del país, en coherencia con los principios de la Reforma Agraria, al equilibrar la protección del patrimonio público con la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos de utilidad pública en Colombia.