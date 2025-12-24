Cúcuta advierte que no tiene recursos para sostener nueva ola de desplazados

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta lanzó una alerta por la limitada capacidad financiera del municipio para responder a la nueva llegada de familias desplazadas desde el Catatumbo, en medio del recrudecimiento de la violencia en esa región.

Así lo advirtió el secretario de posconflicto y cultura de paz, Leandro Ugarte, al confirmar que las reservas presupuestales locales ya no permiten sostener la atención humanitaria.

“Las reservas presupuestales del municipio ya son insuficientes para poder seguir atendiendo a la población desplazada”, afirmó el funcionario, al señalar que por esta razón se solicitó formalmente a la Unidad para las Víctimas activar el proceso de subsidiariedad para que el Gobierno Nacional asuma la respuesta.

Ugarte confirmó que el desplazamiento actual está siendo tratado como masivo y que en los últimos días han sido atendidos más de 40 núcleos familiares que llegaron a la ciudad procedentes del Catatumbo.

“Se está tomando como un desplazamiento masivo y estamos atendiendo conforme a la ruta de ayuda humanitaria inmediata establecida en la Ley 1448”, explicó.

La atención inicial se ha concentrado en la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cúcuta, desde donde se remiten los casos a la Secretaría para activar la ayuda humanitaria.

“Las personas que se han atendido por parte de la Secretaría presentan un perfecto estado de salud”, indicó Ugarte, aclarando que los detalles de los hechos que originaron el desplazamiento permanecen bajo reserva del Ministerio Público.

Ante la posibilidad de que continúe el arribo de más familias, la administración municipal anunció la convocatoria de un Comité Territorial de Justicia Transicional extraordinario para definir la activación del plan de contingencia.

“Tenemos capacidades de respuesta instaladas, pero esto se construye en equipo y requiere del respaldo del orden nacional”, sostuvo el secretario.

Desde la Alcaldía insistieron en que el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas ha sido determinante en meses anteriores para el sostenimiento de la población desplazada en la ciudad.

“Con una buena articulación hemos logrado una respuesta más pronta y efectiva, incluso cuando el municipio deja de ser respondiente primario”, concluyó Ugarte.

El llamado de la administración municipal se da en medio de un escenario de persistente violencia en el Catatumbo y del riesgo de una nueva crisis humanitaria que podría desbordar la capacidad institucional de Cúcuta.