Congreso sesionará extra el 26 de diciembre: Lidio y Benedetti se enfrentan por emergencia económica

El Congreso de la República sesionará este viernes 26 de diciembre en plenaria extraordinaria virtual, para discutir el anuncio de los ascensos militares y de la Policía Nacional, y otros proyectos que propongan los senadores.

El partido Cambio Radical, a través del senador Carlos Fernando Motoa, pidió que utilicen esta sesión extra para discutir el decreto de emergencia económica y social expedido por el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué dijo Benedetti sobre esto?

Pero esta petición que no le cayó muy bien al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien salió al paso de esta discusión, y aseguró que no podrán iniciar el estudio del estado de emergencia económica, hasta cuando el Gobierno envíe la declaratoria y sus correspondientes medidas.

Aclaró también que, el Congreso solo puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales, que tengan que ver con pandemia, terremotos, ausencia de transporte, entre otros, por lo que en este caso, la declaratoria emergencia económica, no sería el caso.

No obstante, el jefe de la Cartera del Interior dejó claro que el gobierno y el gabinete ministerial están dispuestos a asistir a las citaciones en el Congreso, para discutir la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el decreto de emergencia económica y social.