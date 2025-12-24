Alcaldía de Bogotá modificará decreto 014 de 2023, tras reunión con los recicladores

Tras una reunión con los recicladores, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a modificar el decreto 014 de 2023, el cual había generado malestar en el gremio. En ese sentido, el Distrito cambiará el artículo noveno, relacionado con las estrategias para la conversación del espacio público.

“En cumplimiento del compromiso de trabajar sobre lo construido, se acordó la modificación del decreto 014 de 2023, para alinearlo con la normativa nacional, a saber, el decreto 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda, particularmente en lo que respecta a la recuperación del material aprovechable”, se lee en el acta firmada por los recicladores y la Alcaldía de Bogotá.

“En la reunión se realizaron unos acuerdos para que efectivamente se modifique el decreto 014”, asegura Magda Barinas. En ese orden de ideas, el 3 de enero de 2026, se realizará una revisión conjunta del decreto modificatorio del 014 de 2023, en la Alcaldía local de Chapinero.

Además, la Alcaldía se comprometió a la reorientación de los operativos en aras de garantizar el cuidado y la integridad del espacio público sin afectar derechos y garantías constitucionales de la población recicladora, frente a la aplicación del decreto 014, hasta la firma del decreto modificatorio.