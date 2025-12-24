A prisión presunto asesino de ocho personas en el Valle: pareja de esposos entre las víctimas

Un juez de la República envió a la cárcel a Carlos Armando Ramírez López, señalado de participar en el asesinato de ocho personas en el municipio de Guadalajara de Buga, en hechos registrados entre noviembre y diciembre de 2024, y enero y marzo de 2025, en el centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las labores investigativas permitieron establecer la presunta participación del procesado en al menos seis hechos violentos, en los que las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, dejando un saldo de ocho personas muertas.

Entre las víctimas se encuentra una pareja de esposos, asesinada el 23 de marzo de 2025 en el barrio Santa Rita. Según la investigación, las víctimas fueron interceptadas por un hombre que se movilizaba en motocicleta y posteriormente atacadas a tiros. Este caso, presuntamente relacionado con un hurto, motivó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el responsable.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a Ramírez López los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La captura se materializó el 17 de diciembre en el barrio San José Obrero de Buga, durante un operativo adelantado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, y por decisión judicial deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra.