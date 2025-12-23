Veolia adelantó una gran jornada de limpieza en el canal Bogotá de Cúcuta.

Cúcuta

Con un total de 55 operarios, Veolia adelantó la intervención de manera simultánea, de ocho tramos del Canal Bogotá, dándole a Cúcuta un espacio impecable y limpio en esta navidad.

“Nos unimos como todo el año a una gran jornada de limpieza de esta importante arteria fluvial que tiene la ciudad, creo que la principal infraestructura fluvial que tiene y que se ha visto afectada por la cantidad de residuos que traen los habitantes de los barrios circunvecinos a las orillas del canal”, dijo Rubén García, jefe de operaciones de Veolia.

Con un equipo de 55 operarios, realizamos la intervención 56 del año, interviniendo de manera simultánea 8 tramos del Canal Bogotá, regalandole a la ciudad en esta navidad un espacio impecable para el bienestar de todos. pic.twitter.com/3q7aZNop8P — Veolia | Oriente (@VeoliaOriente) December 22, 2025

Añadió que 55 operarios trabajaron activamente ″para dejarlo totalmente limpio desde el sector de Magdalena hasta el barrio Niza. Durante toda la mañana y parte de la tarde haciendo esta bonita labor, esperamos que la comunidad se una a ello y ¿Cómo nos pueden ayudar? No trayendo basuras al canal, no entregándole basuras al habitante de calle ni al indigente para que la traiga hacia ese sector, sino que cuidemos esto en vísperas de esta bonita época que es la Navidad y Año Nuevo y mantengamos este importante arteria fluvial limpia para todos los que nos visitan y no sólo para ellos sino para nosotros mismos que vivimos en nuestra ciudad, podamos percibir una ciudad limpia y un ambiente muy sano".

Muebles, colchones, cerámicas de baño, televisores, colchonetas y neveras son algunos de los objetos que se encontraron en el canal, además de toneladas de desechos solidos.