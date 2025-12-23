Un hombre capturado está acusado de cometer alrededor de 20 hurtos a una cadena de supermercados

Medellín

Dos hombres capturados por el presunto delito de hurto fueron judicializados y enviados a la cárcel, desde donde deberán seguir afrontando el proceso penal en su contra. Se trata de Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, alias “Mandíbula”, y Mateo Marín Bedoya, alias “Aretes”.

Según la fiscalía, estas dos personas están señaladas de cometer múltiples hurtos en una cadena de supermercados en Medellín y Bello entre el 2024 y 2025, con lo que se habrían apropiado de 32 millones de pesos. Alias ‘Mandíbula’ habría participado en 20 hurtos y ‘Aretes’ en 8.

“Los procesados ingresaban a los establecimientos comerciales y simulaban comprar algún producto y, al momento de pagar, al parecer, amenazaban con arma de fuego a los empleados y sustraían el dinero de la caja registradora. En otras ocasiones esperaban en motocicleta a las afueras de los locales mientras otras personas cometían el hurto”.

A los dos les imputaron el delito de hurto calificado y agravado, el cual fue aceptado por alias “Aretes”, mientras que alias “Mandílala” no se allanó a los cargos.