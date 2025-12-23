Temporada decembrina: Antioquia mantiene activa la línea de atención y protección para las mujeres

Antioquia

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Gobernación de Antioquia mantiene activos los mecanismos de atención, prevención y protección para las mujeres víctimas de violencias basadas en género, garantizando atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, en todo el departamento.

La Línea 123 Mujer Antioquia continúa siendo el principal canal para la activación inmediata de rutas de protección, en articulación con los organismos de seguridad y justicia.

En lo corrido de 2025, este servicio atendió más de 10.000 emergencias, priorizando 306 casos en riesgo crítico, en los que la respuesta oportuna fue determinante para proteger la vida de las mujeres.

De acuerdo con el balance de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, estos resultados reflejan no solo una alta demanda del servicio, también niveles sostenidos de satisfacción y confianza por parte de las usuarias, especialmente en aspectos como la oportunidad en la atención, la claridad de la orientación recibida y el acompañamiento integral durante todo el proceso.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, reiteró que el compromiso institucional se mantiene incluso durante la temporada decembrina:

“En Antioquia, durante las fiestas de diciembre, la atención y protección de las mujeres no se detiene. Nuestros mecanismos continúan activos las 24 horas del día.

Durante 2025, a través de la Línea 123 Mujer Antioquia, atendimos más de 10.000 emergencias relacionadas con violencias basadas en género, priorizando casos en los que una respuesta oportuna fue clave para proteger la vida”, señaló.

Como parte de la estrategia integral, la Gobernación de Antioquia, a través de los Hogares de Protección, salvaguardó la vida de 147 mujeres en alto riesgo y brindó acompañamiento a 202 integrantes de sus familias.

Asimismo, mediante las duplas psicosociales y cojurídicas, se realizaron más de 3.600 acompañamientos en distintos municipios del departamento, garantizando atención emocional, orientación jurídica y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

La Administración Departamental recordó que el mes de diciembre concentra factores de riesgo adicionales, como el aumento en el consumo de alcohol, las presiones económicas y la convivencia prolongada, por lo que reiteró el llamado a activar oportunamente la Línea 123 Mujer Antioquia, es un servicio que puede ser utilizado tanto por las mujeres víctimas como por cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia.