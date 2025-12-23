Sin duda, el concepto será negativo: Juan F. Lemos por decreto de emergencia que Congreso revisará

El senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, y miembro de las comisiones económicas del Congreso, pasó por los micrófonos de La W a propósito del decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Y es que el Congreso deberá sesionar en los próximos días para estudiar la conveniencia del decreto. Así lo indica el artículo 215 de la Constitución, que dice que que el “Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la oportunidad de las mismas”.

Desde ya, Lemos aseguró que el ambiente es adverso para el Gobierno y anticipó que el concepto sería negativo. “Tengo la certeza de que será negativo (…) no hay un hecho sobreviviente, impredecible, ni una perturbación grave de la estabilidad económica que permita aplicar un estado de emergencia”.

Lemos aseguró que la medida es “a todas luces inconstitucional”. Y es que el mismo artículo 215 constitucional señala que la emergencia económica solo se puede justificar cuando hay hechos sobrevinientes.

“La decisión del Congreso de no aprobar una ley de financiamiento no puede considerarse un hecho impredecible, pues fue consecuencia de un presupuesto deficitario presentado por el propio Gobierno”, dijo Lemos.

Ahora, explicó que realmente es el Gobierno el que está obligado a convocar al Congreso para que evalúe la emergencia: “Tiene el Gobierno que convocar al Congreso, lo dispone el artículo 215, para que evaluemos si esa medida excepcional tiene o no cabida y para que emitamos el concepto respectivo y lo enviemos a la Corte Constitucional”, dijo.

Pero advirtió que si el Gobierno no lo hace, “el presidente del Senado, Lidio García, tiene el deber y la responsabilidad de convocar al Congreso para pronunciarnos sobre esa irresponsabilidad de decreto”.

