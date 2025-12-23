“Se han destruido ciudades completas”: director de Fundación Caritas en Odesa tras ataques de Rusia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yuriy Berlinsky, director de la Fundación Caritas en Odesa, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre los ataques de Rusia en contra de esa ciudad que golpean infraestructuras energéticas en el sur de Ucrania.

Esto, luego de que el presidente Volodymyr Zelensky, confirmara que Rusia lanzó un nuevo ataque “masivo” contra varias ciudades de Ucrania la noche del lunes,22 de diciembre.

“Durante las ultimas semana se han intensificado estos ataque de Rusia, sentimos los ataques muy fuertes, y además de tener líos de electricidad y apagones, estamos teniendo problemas mayores porque se han destruido ciudades completas”, dijo.

Asimismo, afirmó que los problema de la electricidad, en invierno y en medio de dichos ataques, traen más problemas para los edificios más viejos que no tienen una oportunidad de ni siquiera acceder a calefacción.

Es por eso que reveló que en Odesa se cuenta con algunas zonas donde les dan asistencia para que los ciudadanos cojan madera o leña y que así puedan calentarse en casa. Además, tienen un centro de resiliencia para cargar los dispositivos de las personas más vulnerables.

