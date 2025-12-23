“Se ha avanzado”: embajador de China aplaude las relaciones con Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Embajada de China se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 62 millones de pesos

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la relación entre ambos países.

Jingyang enfatizó en que se ha avanzado en la cooperación multifacética, destacando que se han visto avances en infraestructuras de transición energética, promoción de energías renovables y también la formación de recursos humanos.

Además, habló del documento de la política de China hacia América Latina que publicaron en el que dan a conocer su visión de este continente.

“Vemos en este continente una tierra hermosa, llena de oportunidades, creemos que América Latina y el Caribe forman parte importante del sur global y es una fuerza indispensable para promover el proceso de multipolarización”, dijo.

Aunque dijo ser consciente de que a la Casa Blanca se han presentado tensiones con China, especialmente por los temas de los aranceles y por el crecimiento de su país, sobre todo en materia tecnológica, afirmó que las relaciones con Estados Unidos también son muy importantes.

“Estados Unidos es la primera economía del mundo, el país desarrollado más grande del mundo, mientras que China es la segunda y el mayor país en vía de desarrollo”, dijo, haciendo énfasis en que “si los dos países cooperan podemos resolver muchos problemas del mundo. Y si los dos entran en una pelea, ambos salen perdidos”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí