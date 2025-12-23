“Rompe los términos de confianza con el Gobierno”: ATC tras alza en precio del diésel

Desde el pasado 20 de diciembre el precio del diésel en Colombia subió 100 pesos. Con esta alza, el galón de ese combustible pasó a ser de $11.176 pesos, lo que incrementa el costo de los fletes para el sector de transporte de carga por carretera.

Por esta razón, Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la coyuntura económica.

Quiceno, en su primera intervención, aseguró que este incremento, “básicamente, rompe los términos de confianza con el Gobierno en relación al paro que se realizó en septiembre del 2025, porque una de las consecuencias de ese paro era que no iban a haber incrementos del precio del combustible si no se abordaba la fórmula Colombia, desde la visión de los gremios camioneros hacia el Ministerio de Hacienda”.

Y agregó: “Esto prácticamente deja en entredicho ese acuerdo y deja un problema bastante fuerte para el próximo gobierno que va a ir entrando”.

El papel del Gobierno Nacional

El director de la ATC dijo que “las normas que ha sacado el Gobierno Nacional, si bien tienen una buena bondad, no cumplen con los requisitos mínimos para que hayan equilibrios entre los dueños de la mercancía, las empresas de transporte de carga y los propietarios de los camiones”.

“Este Gobierno le jugó prácticamente a dejar una papa que tiene que ver con los camioneros en relación al próximo Gobierno. Nosotros vemos bastante desequilibrados a todos los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Ellos no alcanzan a ver el impacto sobre un posible paro o sobre medidas de alarmas, que hay por parte de los camineros con el gobierno que vaya a entrar”.

Enfatizó en que “este Gobierno deja un problema bastante congruente, y para nadie es un secreto que los gremios de transporte de carga están conformados por propietarios y todavía están en una alerta, y es una alerta decretada desde septiembre del 2025. Lo que pasa es que las condiciones de seguridad del país llevan al camionero a pensar en la sociedad y a mantener unos volúmenes de abastecimiento lo suficientemente óptimos para, al menos, mitigar ese palo que tenemos de la inseguridad nacional”.

