Ranking UCI del 2025: ¿Quién fue el mejor colombiano del año?

¡Ranking UCI del 2025! En las últimas horas, se actualizó la lista de la Unión Ciclística Internacional tras terminar la temporada. Tadej Pogačar terminó como el mejor ciclista del mundo, luego de ganar seis de las once clásicas que corrió.

¿Cómo le fue a los colombianos en el ranking?

Aunque ningún corredor colombiano entró al top 10 del ranking de la Unión Ciclística Internacional, Egan Bernal de INEOS Grenadiers fue el mejor posicionado tras ocupar la casilla 36° con 1742.5 puntos. El corredor de Zipaquirá logró ascender nuevamente casillas tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España.

Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, fue el segundo colombiano que logró ingresar al top 100 tras acumular, 1077.5 puntos. Mientras que Harold Tejada (Astana), Einer Rubio (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Sergio Higuita (Astana), Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Nairo Quintana (Movistar) son los otros colombianos que hacen parte del ranking.

Cabe mencionar, que Nairo es quien cierra la representación colombiana en el ranking UCI tras ubicarse en la posición 492° con apenas 160 puntos. Este mal rendimiento se debió a una lesión que sufrió en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, lo que le impidió competir en la Vuelta a España, ya que tenía que entrar en proceso de recuperación.

Pos Corredor Equipo Puntos 36° Egan Bernal INEOS Grenadiers 1742.5 75° Santiago Buitrago Bahrain Victorious 1077.5 108° Harold Tejada Astana 795 113° Einer Rubio Movistar 765 201° Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates 473.14 279° Sergio Higuita Astana 322 317° Daniel Martínez Red Bull-Bora-Hansgrohe 276 492° Nairo Quintana Movistar 160

Así quedó el ranking de la UCI

Tadej Pogačar, de UAE Team Emirates, es quien encabeza el ranking tras completar 11.680 puntos. Seguido de Jonas Vingegaard de Team Visma Lease a Bike con 5944.14.

Isaac del Toro de UAE Team Emirates ocupa el tercer lugar con 5664 puntos, Mads Pedersen de Lidl Trek es cuarto con 5074.45 y Joao Almeida de UAE Team Emirates es quien cierra el top 5 con 4331.07 puntos.