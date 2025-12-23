Precio del dólar en Venezuela HOY 23 de diciembre: el BCV reporta un nuevo alza

El precio del dólar en Venezuela sigue al alza en medio de las tensiones que persisten entre Donald Trump y Nicolás Maduro, a raíz de la decisión que tomó el primero de adelantar operaciones militares en el mar Caribe como una estrategia contra el narcotráfico por las embarcaciones que presuntamente llevan este tipo de cargas.

Al respecto, Maduro se pronunció recientemente y afirmó que el bloqueo ordenado por Estados Unidos sobre los buques petroleros generará un impacto en la economía mundial, pues estos no podrán llevar a cabo sus actividades en territorio venezolano al no poder entrar ni salir del país.

“La energía no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política”, señaló el presidente de Venezuela por medio de una carta leída por el canciller Yván Gil.

Si bien el Banco Central de Venezuela señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) ha registrado un aumento de forma continua en los últimos 18 trimestres, el país sigue enfrentando los efectos de un mercado que presiona el tipo de cambio. Esto hace que el bolívar no solamente se devalúe frente al dólar, sino también a otras divisas que se manejan a nivel nacional.

Por otra parte, muchos venezolanos han sufrido las consecuencias derivadas de la acelerada alza en el precio del dólar. Un salario mínimo está fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022. En aquel entonces, equivalía una cifra de 30 dólares al mes. Sin embargo, su valor actual no llega a estar por encima del dólar, lo que resulta insuficiente para que los ciudadanos puedan adquirir los productos de la canasta familiar.

Según un estudio realizado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, un ciudadano necesita en promedio unos 106,3 dólares para al mes. Asimismo, esta cifra se incrementa a 531,57 dólares si se trata de una familia de cinco miembros.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 23 de diciembre

En su informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar para este martes 23 de diciembre es de 288,4494 bolívares, lo que representa un nuevo aumento de tres bolívares con respecto a la cifra emitida el día anterior (285,4024 bolívares).

Entretanto, la entidad también señaló que las demás divisas en el país también registraron un nuevo incremento frente a la cifra señalada en la jornada anterior. Estos son:

Euro: 339,25110832 bolívares.

339,25110832 bolívares. Yuan chino: 40,99563678 bolívares.

40,99563678 bolívares. Lira turca: 6,73810544 bolívares.

6,73810544 bolívares. Rublo ruso: 3,66668149 bolívares.

Precios de las casas de cambio en Venezuela para este 23 de diciembre

El Banco Central de Venezuela también informó los precios que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 23 de diciembre. Estos son: