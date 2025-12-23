Pepe Cosme abre su ‘Caja con forma de corazón’: canciones que convierten el dolor en refugio musical

La pandemia se convirtió, para Pepe Cosme —su nombre artístico—, en mucho más que un tiempo de incertidumbre: fue el punto de quiebre que lo llevó a tomar una decisión definitiva y postergada durante años. Dedicarse de lleno a la música, esa pasión que lo había acompañado desde muy joven, dejó de ser un sueño intermitente para convertirse en un proyecto de vida. Hoy, ese proceso creativo y emocional se materializa en “Caja con forma de corazón”, un álbum que reúne canciones atravesadas por el amor, el desamor y las huellas invisibles que dejan las relaciones humanas.

En diálogo con Lo Más Caracol, Pepe Cosme reconoce sin rodeos que el desamor ha sido su principal fuente de inspiración. No lo dice desde el lamento, sino desde la honestidad de quien ha aprendido a transformar las rupturas y las ausencias en canciones. Aunque su relación con la música comenzó formalmente en 2010, fue durante la pandemia de 2020 cuando entendió que ese lenguaje sería, definitivamente, su camino de vida. El encierro, la pausa forzada y el silencio exterior lo empujaron hacia una profunda introspección que hoy se refleja con claridad en sus composiciones más recientes.

Esa mirada hacia adentro se manifiesta con insistencia en sus nuevas canciones, donde la vulnerabilidad no se esconde y las emociones se presentan sin filtros. Pepe Cosme asume el formato solista como una forma de exposición personal, casi confesional, aunque cuando el proyecto lo requiere se acompaña de la agrupación “Los Antidepresivos”, un colectivo musical que le permite ampliar el universo sonoro de sus canciones y llevarlas a otro nivel en escena. El artista también destaca con gratitud el respaldo que ha recibido desde México, un país que ha acogido su propuesta musical y ha amplificado su talento más allá de las fronteras.

Su primer álbum, “Las luces del norte”, estuvo marcado por una sonoridad acústica y serena, influenciada por la música tranquila con la que creció y por una necesidad de contar historias desde la calma. Ese trabajo discográfico fue una carta de presentación honesta, íntima y coherente con su momento vital. En contraste, su segundo álbum, “Caja con forma de corazón”, propone un giro sonoro: canciones con ritmos más enérgicos, arreglos más robustos y una intención emocional más directa, sin perder la sensibilidad que caracteriza su obra.

“Caja con forma de corazón” es, ante todo, un disco narrativo. Cada canción funciona como un compartimento emocional que habla de las sensaciones que las personas guardan en su interior. Desde una mirada poética, el álbum plantea que muchas veces acumulamos silencios, tristezas, desamores y frustraciones, y que el corazón termina convirtiéndose en ese lugar donde todo se guarda, incluso aquello que duele. La propuesta no busca respuestas definitivas, sino acompañar al oyente en ese proceso de reconocimiento emocional.

El álbum fue producido por Lelo Arango, Daniel ‘El Bicho’, Simón Acosta Ramírez, y Camilo y Santiago Gámez, en un proceso creativo desarrollado en Medellín, ciudad que se ha consolidado como uno de los epicentros musicales más importantes del país. La masterización estuvo a cargo de Sebastián Lopera, Julián Castaño y Santiago Gámez, un equipo que logró darle unidad, fuerza y profundidad sonora a un trabajo que apuesta por la emoción como eje central.

Con “Caja con forma de corazón”, Pepe Cosme no solo presenta un nuevo álbum: entrega un testimonio artístico de cómo el dolor, cuando se asume con honestidad, puede convertirse en canción, en memoria y en un puente silencioso entre el artista y quienes se reconocen en sus letras. Una obra que confirma que, incluso en los tiempos más difíciles, la música sigue siendo refugio, lenguaje y verdad