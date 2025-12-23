Olímpica aporta $520 millones a la campaña Vamos Pa’ Lante 2025
José Manuel Carbonell, presidente del Grupo Olímpica, habló con La W sobre Vamos Pa’ Lante 2025 y dio detalles de toda su participación en la campaña.
Olímpica aporta 520 millones a la campaña Vamos Pa’ Lante 2025
15:28
Olímpica y Vamos Pa' Lante. Fotos: suministradas y Getty Images.
Este martes, José Manuel Carbonell, presidente del Grupo Olímpica, habló en La W para dar detalles de toda la participación de la empresa en la campaña Vamos Pa’ Lante 2025 y, además, anunció un nuevo millonario aporte.
Cabe recordar que con Olímpica se han impactado a 491.078 personas que han ofrecido sus donaciones a la campaña.
Lea más: La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con millonario aporte de 120.000 dólares
Esta cantidad de personas han representado a la campaña un total de 767′303.738 pesos por medio de las Supertiendas Olímpica.
Por otro lado, a través de Ísimo, que fueron 282 donantes, representaron 15′284.999 pesos, para un total entre ambos de 782′588.737 pesos.
En esa línea, Carbonell anunció un nuevo aporte de Olímpica a la campaña: “Vamos a hacer un aporte, antes de fin de año, de 520 millones. A principio de año daremos un remanente”.
“Seguimos muy comprometidos y entusiasmados con esta campaña”, añadió.
Lea también: Embajada de China se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 62 millones de pesos
Tras estas cifras explicadas anteriormente, Olímpica se consolidó como el mayor donador en la campaña con más de 1.300 millones de pesos aportados.
Finalmente, con la donación de Olímpica se supero la meta de la campaña y, a la fecha, la cifra parcial es: $10.112.888.632
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la entrevista completa a continuación:
