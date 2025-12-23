Más de 5.000 familias beneficiadas en Antioquia gracias al proyecto de vivienda LUAS

Tarso, Antioquia

El modelo LUAS busca reducir el déficit cuantitativo de vivienda mediante la entrega de lotes con urbanismo básico, el fortalecimiento del ahorro familiar y la articulación de subsidios, permitiendo que las familias construyan sus viviendas de manera progresiva, ordenada y dentro del desarrollo municipal.

Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) LUAS contemplan una inversión superior a los 623 mil millones de pesos, recursos que provienen de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA–, los municipios participantes y los aportes realizados por las familias beneficiarias. En el caso de Mirador de Guayabal, el proyecto impactará directamente a 36 hogares del municipio de Tarso.

“No se trata únicamente de entregar infraestructura, sino de acompañar a cada familia en un proceso integral, paso a paso, hacia la vivienda propia, brindándoles apoyo técnico, financiero y social“, señaló Rodrigo Hernández, gerente de VIVA.

El proyecto Mirador de Guayabal se suma a las iniciativas de vivienda que VIVA desarrolla en diferentes subregiones de Antioquia. Este proyecto ha sido reconocido de manera internacional y nacional gracias a este enfoque.

Durante el acto simbólico en Tarso, el alcalde Hugo Alexander Ocampo Ríos resaltó que el proyecto representa una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias y fortalecer el desarrollo social del territorio, aun en medio de los retos financieros que enfrenta el país. “Este es el Tarso que hace realidad las soluciones que la comunidad necesita”, afirmó el mandatario local.

Para las familias beneficiarias, el inicio de las obras representa la materialización de un sueño largamente esperado.