Martes 23 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de salud en Armenia advierten que se registra un pico de infecciones respiratorias debido a la variabilidad climática en la temporada decembrina

En medio de las actuales condiciones climáticas donde se registran días de intenso sol y fuertes lluvias es el ambiente propicio para que se presenten este tipo de infecciones en la ciudad.

En efecto el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón informó que la mayor causa de consulta en los centros asistenciales tiene que ver con enfermedades de tipo respiratorio.

Recordó que cuentan con una empresa social del estado que tiene su sede en Red Salud y ocho centros de salud para que acceda a los servicios antes de congestionar las clínicas o el principal hospital del departamento como el San Juan de Dios.

Asimismo, se refirió al virus del H3N2 que ya circula en América Latina donde dijo que han hecho frente a una epidemia H1N1 y en el 2020 lo que tuvo que ver con el COVID lo que permitió fortalecer la red pública de salud de la ciudad.

Alertó que es fundamental no generar alarmas innecesarias sino consultar oportunamente ante cualquier sospecha, pero si hay algunos síntomas relacionados es clave reforzar medidas como el uso de tapabocas y lavado de manos para minimizar la propagación.

Durante este mes de diciembre, las droguerías del Quindío han registrado un aumento en la afluencia de clientes que buscan medicamentos para tratar enfermedades respiratorias. El fenómeno, común en esta época del año, refleja la mayor incidencia de gripes, resfriados y otros malestares respiratorios entre la población.

Caracol Radio habló con el administrador de la Droguería La Alemana, Diego Patiño, quien señaló que en estas semanas el número de personas que acuden al establecimiento se incrementa notablemente, especialmente aquellas que buscan aliviar síntomas como fiebre, congestión, tos y malestar general. “El 70% del aumento de personas que visitan la droguería es en este mes de diciembre”, añadió.

En Armenia denuncian retrasos en entrega de medicamentos para personas en cuidados paliativos

Es el caso de Martha Lucía Ríos quien denunció que lleva varios meses solicitando sus medicamentos que son clave para aliviar su dolor producto de que padece de una discapacidad que le impide caminar y por eso está en silla de ruedas.

Advirtió que la ponen a ir de un lugar a otro, pero en ningún lugar dan respuesta oportuna a su necesidad que es la de obtener sus medicamentos.

Desarticulan banda delincuencial dedicada al uso de menores de edad para el tráfico de estupefacientes en el Quindío, 15 personas fueron capturadas

Las autoridades desarticularon la estructura criminal denominada “Los Mingos”, dedicada al tráfico de estupefacientes en el departamento del Quindío.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que después de dos años de investigación en un trabajo articulado con la Fiscalía permitió el importante resultado operativo.

Sostuvo que este grupo delincuencial era el más relevante en la comuna 4 con mayor injerencia en el barrio Santander de Armenia donde este año se han registrado 6 homicidios por el tráfico de estupefacientes.

Sostuvo que gracias a análisis de audios y videos se logró la judicialización de 15 personas entre ellas 13 hombres y dos mujeres, además de 17 diligencias de allanamiento que se llevaron a cabo en Armenia, Calarcá y La Tebaida.

Destacó que las personas capturadas no solo tenían monopolio del tráfico, sino que realizaban otros delitos como homicidios, lesiones personales e instrumentalizaban de menores de edad para la comercialización de estupefacientes.

En el marco del Plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional logra el hallazgo de material pirotécnicos en el municipio de La Tebaida.

El hecho se presentó cuando los uniformados reciben una llamada al dispositivo electrónico (PDA), sobre varias personas quemando pólvora en el parque del barrio El Cántaro.

De inmediato los policiales dirigen al lugar, al llegar al sitio observan a estas personas huyendo al ver la presencia de la patrulla, es ahí donde al verificar el sector, encuentran abandonado 53 voladores, 03 batería con 76 lanzadores, 01 torta de 100 lanzadores y 03 cadenas de 200 detonadores.

Por consiguiente, se procede a realizar el procedimiento de incautación, los elementos son dejados a disposición de la autoridad competente.

En Armenia se mantendrá el pico y placa para vehículos particulares en Navidad y Fin de Año, se levantará la medida solo para los taxistas

Mucha expectativa se ha generado en la ciudad debido a la implementación del pico y placa para las fechas clave de la temporada decembrina como son la Navidad y Fin de Año ante la alta afluencia de vehículos que circulan.

Precisamente el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que la medida se mantendrá para los vehículos particulares que actualmente rige en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sostuvo que la novedad está enmarcada para los taxistas a los cuales se les levanta la restricción por esta fecha donde es alta la demanda del servicio.

Resaltó que las personas que vienen de otros lugares del país tienen la excepción por 72 horas mostrando el respectivo pago del peaje.

Reiteró que todo el proceso es con la intención de garantizar la cobertura del servicio de los 1.700 taxis que prestan el servicio en la ciudad.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que este 23 de diciembre inician los pagos del programa Colombia Mayor del ciclo 12 de 2025, en el que un total de 15.346 adultos mayores en el Quindío recibirán el bono pensional de 230.000 pesos.

Una tonelada de tapas plásticas y cartón fueron recolectadas por la autoridad ambiental en el Quindío

Y es que desde la corporación autónoma regional del departamento lideraron la campaña ‘Dona una tapa por nuestros amigos peludos’ que buscaba la recolección de elementos para luego trasladar el apoyo a fundaciones animalistas en Armenia, Quimbaya y La Tebaida.

Maria Lucelly Ramírez de educación ambiental de la entidad se mostró emocionada al lograr alcanzar la meta de una tonelada de residuos recolectada.

Destacó la importancia del proceso que se cumplió en el aula ambiental de la CRQ donde diferentes entidades y personas del común participaron activamente mitigando que la tonelada de tapas llegue a un relleno sanitario.

“1500 sonrisas en Navidad” una iniciativa que lleva esperanza a niños de sectores vulnerables de Armenia

En esta temporada navideña, una iniciativa comunitaria sigue llevando esperanza y alegría a los niños de sectores vulnerables de Armenia.

Se trata de “1500 Sonrisas en Navidad”, un proyecto liderado desde hace nueve años por la gestora social Jhoana Andrea Grajales, que busca entregar no solo regalos, sino mensajes de superación y motivación a la niñez que crece en medio de contextos difíciles.

Durante este 2025, “1500 Sonrisas en Navidad” ha llegado a sectores como La Cecilia, La Miranda, Simón Bolívar, Génesis y zonas rurales del municipio, entregando más de un centenar de regalos en cada jornada.

La meta para este año es alcanzar los 1.500 obsequios, con una gran jornada de cierre programada para hoy 23 de diciembre nuevamente en el barrio Las Colinas.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, sostuvo en Bogotá una reunión con la directora (e) de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Bohórquez Avendaño, encargada de expedir la viabilidad técnica del proyecto “Mejoramiento de vías secundarias en los municipios del departamento del Quindío” de las regalías regionales.

El proyecto contempla la intervención de tres tramos viales estratégicos: Filandia–Cruces, Baraya–Puerto Samaria, en el municipio de Montenegro, y La Cabaña–Buenavista. Estas obras permitirán fortalecer la conectividad regional, dinamizar el turismo y el comercio, y mejorar de manera significativa la movilidad de los ciudadanos.

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia estuvo como invitado el gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez quien se refirió a los diferentes temas en los que trabajan cerrando este año y en miras al 2026.

Precisamente uno de los temas clave fue el proyecto para la construcción del tanque de abastecimiento de agua en la zona sur de la ciudad donde antiguamente quedaba ubicado el hospital del sur en las calles 47 y 48 entre carreras 18 y 19. Sostuvo que es un tanque muy importante para un sector grande del sur de la ciudad y adicional para las zonas de expansión.

Explicó que fue adjudicado y está en ejecución la consultoría por lo que esperan en el mes de febrero del próximo año contar con los productos para gestionar los recursos que permitan la construcción del tanque de abastecimiento.

El gerente de la entidad mencionó que son varias las obras que se vienen desarrollando en la ciudad donde son 27 frentes de trabajo que realizaron en convenio con el alcalde de Armenia James Padilla y de recursos propios no solamente en alcantarillado sino en temas clave de acueducto como tal.

Reconoció que es una apuesta ambiciosa de la entidad, pero que han venido cumpliendo pasando de tener una inversión al inicio de la vigencia de 30 mil millones de pesos a 75 mil millones aproximadamente lo que demuestra el incremento significativo.

El gerente de EPA, Paulo Cesar Rodríguez informó que han articulado esfuerzos con Corpocultura en los eventos que se desarrollan en el marco de la temporada decembrina establecen las jornadas de limpieza con el fin de evitar acumulación de residuos.

La administración municipal recordó que este 24 de diciembre de 2025 la atención al público se cumplirá, en las dependencias del nivel central, en jornada continua desde las 7:00 a.m hasta las 3:00 p.m.

En la Secretaría de Tránsito y Transporte el servicio al usuario será en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., resaltando que solo hasta esta fecha se realizarán trámites que requieran pagos.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) entregó indumentaria de competencia a las deportistas de la Liga de Gimnasia del Quindío.

Indeportes Quindío realizará el próximo 30 de diciembre las finales del Primer Torneo Comunal de Fútbol de Salón, certamen que se ha consolidado como una de las principales apuestas del instituto para el fortalecimiento del deporte comunitario y la recuperación de los escenarios deportivos en la ciudad de Armenia.

Los encuentros decisivos se disputarán en el barrio La Unión, escenario que recibirá a los equipos finalistas en las ramas femenina y masculina, en lo que será el cierre oficial del año deportivo del ente departamental.