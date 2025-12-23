6AM W6AM W

“La coca ya no es negocio para la gente”: gob. de Nariño, en desacuerdo con fumigación con glifosato

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dio que su departamento es “un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, y cultivo de hoja de coca. Fotos: Gobernación de Nariño y Getty Images.

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habló en los micrófonos de La W para referirse a a la decisión del Gobierno Nacional de regresar al uso del glifosato por medio del método de aspersión “terrestre”.

Lea más: MinJusticia defiende uso, nuevamente, del glifosato: “estamos hablando de aspersión terrestre”

El gobernador de ese departamento se mostró en desacuerdo con la decisión adoptada por el ejecutivo.

La gente está decidida a abandonar la coca en la medida en que estamos avanzando, pero con las vías y con inversiones integrales en el territorio”, dijo en su primera intervención.

Ay agregó: “Creo que esa es una decisión del Gobierno, yo no la comparto, porque lo que creo que estamos haciendo aquí en Nariño es un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Lea también: MinJusticia anuncia que fumigación con glifosato iniciaría tras fiestas de Navidad

Así mismo, el gobernador puntualizó, en otras cosas, que una razón por la cual no se debería acudir a este método de fumigación es porque “la coca ya no es un negocio para le gente”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

