Firman el contrato de obra para la construcción del lado aire del Aeropuerto del Café

Manizales

Este acto protocolario, desarrollado en la capital caldense, no representa únicamente el primer gran paso de la obra, sino que refrenda el cierre exitoso de una etapa compleja de estructuración y el cumplimiento de una obligación histórica con el territorio. Todo lo que significó el desarrollo de este proceso fue ejecutado bajo un modelo contractual robusto, transparente y alineado con los más altos estándares de la contratación pública moderna.

La gerencia de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, liderada por Fernando Merchán Ramos, deja como legado un proceso de conducción institucional: una estructuración contractual que rompe con prácticas tradicionales, elimina espacios de especulación financiera y traslada de manera clara y exigente los riesgos técnicos y económicos al contratista, protegiendo los recursos públicos y el interés general.

“Estamos muy agradecidos con el presidente Gustavo Petro, con el Ministro de Transporte y con la Aeronáutica Civil, así como con todo el equipo que hizo parte de este hito que hoy nos llena de orgullo. Después de casi 50 años, vemos el aeropuerto de Caldas como una realidad y una fuente de crecimiento y desarrollo económico para la región y el país”, aseguró Merchán.

El contrato suscrito se fundamenta en un esquema de precio global fijo, con pago por hitos claramente definidos, reglas estrictas de ejecución y sin posibilidad de adelantos discrecionales. Las cargas técnicas, financieras y de cumplimiento se concentran en el ejecutor de la obra, garantizando planeación real, ejecución responsable y disciplina contractual. Este modelo se convierte en un referente para futuros proyectos de infraestructura en el país.

Por su parte, el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, destacó lo que este paso significa en el desarrollo de este proyecto; además, resaltó los logros alcanzados este año, los cuales permiten tener un expedito camino para ejecutar las obras.

“La firma del contrato de obras del Aeropuerto del Café marca el punto de no retorno de un proyecto que durante años ha sido un anhelo colectivo. Esta firma representa confianza, compromiso y es una señal clara de que Aerocafé va a despegar. Y, como lo mencioné días atrás, este proyecto no admite más dilaciones, por eso el llamado a todos los involucrados a trabajar juntos, ser rigurosos y ejecutar a cabalidad este contrato que permitirá construir la pista por donde saldrá y llegará más desarrollo para Caldas”, apuntó el mandatario local.

Es de destacar que, a lo largo de este año, el proyecto estratégico alcanzó varios propósitos claves, entre los que está el respaldo técnico y financiero del Gobierno Nacional y el convenio con ISA Intercolombia para la subterranización de la línea de alta tensión que se ubica en el lugar donde se construirá la pista.

Todos estos resultados no son producto de la improvisación. Son el reflejo de un trabajo articulado de líderes multisectoriales que comprendieron la dimensión nacional del proyecto y que asumieron el reto de hacer de Aerocafé una realidad; una obra que se ejecutará bajo reglas claras, verificables y sostenibles.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, acompañó este proceso como una apuesta estratégica alineada con la visión del Presidente de la República de construir el “País de la Belleza” desde el territorio, impulsando proyectos que integran desarrollo, conectividad, empleo y competitividad regional.

El Aeropuerto del Café no solo conectará a Caldas con Colombia y el mundo: conecta al país con una nueva forma de hacer las cosas, donde la planeación sustituye la improvisación y donde el interés público está por encima de cualquier cálculo coyuntural.