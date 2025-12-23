Findeter adjudicó obras por más de $36.000 millones para la sede sur de la Universidad del Tolima

Tolima

Desde el municipio de Chaparral, el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, anunció que el Gobierno Nacional, a través de Findeter, adjudicó las obras para la construcción de la Sede Sur de la institución. Este proyecto es considerado estratégico para el fortalecimiento de la educación superior en la región.

Las obras fueron adjudicadas al Consorcio Chaparral 2025, en el marco del proceso liderado por Findeter. Cabe recordar que el 11 de noviembre de 2025, esta entidad publicó oficialmente la convocatoria pública para la construcción de la Sede Sur, marcando un hito para el desarrollo educativo del municipio y la región.

La inversión asciende a $36.630.461.280, cifra que cubre la totalidad de los costos de ejecución. El plazo estimado de obra es de 15 meses, los cuales empezarán a contar a partir de la firma del acta de inicio.

“Gracias al trabajo decidido de profesores, estudiantes y funcionarios, y por supuesto al compromiso del Gobierno Nacional, hoy podemos decir con la satisfacción del deber cumplido que ya se adjudicó la construcción de nuestra sede en Chaparral”, destacó el rector Mejía Patiño.

La sede sur estará ubicada en el actual predio de la Universidad del Tolima en Chaparral, con una extensión de 12 hectáreas, y contará con:

32 aulas académicas.

7 laboratorios y 2 salas de sistemas.

Biblioteca y aula multifuncional.

Áreas administrativas y un coliseo.

Zonas deportivas y parqueaderos para automóviles, motocicletas y bicicletas.

Con esta nueva infraestructura, miles de jóvenes de la zona sur del departamento tendrán acceso cercano a educación superior pública y gratuita.

El alcalde de Chaparral, Hélver González Mora, resaltó que: “Para Chaparral y para el sur del Tolima es una gran oportunidad de formación académica, de ampliación de oferta educativa, de generar estos espacios de formación que requiere la sociedad”.