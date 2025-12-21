Exministro Ricardo Bonilla habría sufrido descompensación asociada a una baja presión arterial

Una descompensación por baja presión arterial habría sufrido el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, en Bogotá, donde permanece recluido tras ser cobijado con medida de aseguramiento junto a Luis Fernando Velasco por el entramado de corrupción en la UNGRD.

Según información de la W Radio, el exministro Bonilla tuvo que ser atendido por personal médico, y valorado de manera prioritaria.

Hace unos meses, el exministro Bonilla sufrió un ataque isquémico cerebral y presenta afasia motora, por lo que su abogado solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que se tenga en cuenta su delicado estado de salud, pues requiere de atención médica especializada y constantes revisiones. Sin embargo, el Inpec determinó que Bonilla permanecerá privado de la libertad en el CESPO.

¿Cuál es el argumento de la defensa del exministro?

La defensa del exministro aseguró que Bonilla sufrió un “ataque isquémico cerebral” y presenta “afasia motora”, por lo que estuvo en la UCI y en la actualidad, presenta un delicado estado de salud que requiere de atención médica especializada y constantes revisiones, a las que se le suma su edad de 76 años.

Además, señaló que fue diagnosticado con enfermedad renal crónica, hiperplasia prostática, dislipidemia y reflujo gastroesofágico, por lo que el exministro requiere de un seguimiento especializado.