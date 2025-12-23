El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Emergencia económica: MinHacienda revela los impuestos que habrá e insiste en justificación válida

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, se pronunció en La W sobre la declaratoria de emergencia económica con la que el Gobierno buscará recaudar $ 16 billones a través de varios nuevos impuestos.

Sin embargo, diversas voces, como constitucionalistas y economistas, aseguran que esto es inconstitucional, pues no hay un hecho sobreviniente o extraordinario que ameriten decretar esa emergencia.

“Creemos que existen las razones suficientes para plantear la emergencia económica. Hay circunstancias sobrevinientes que se han presentado también en el curso de los últimos días con unos requerimientos de la misma Corte Constitucional en relación con la nivelación de la UPC, la Unidad por Capitación en Salud (...) tenemos una situación de seguridad que ha sido realmente preocupante en relación con la utilización de tecnologías agresivas a través de drones en varias regiones del país, y esto demanda para el Gobierno una inversión importante en fortalecimiento tecnológico inmediato para la fuerza pública, en sistemas antidrones”, aseveró.

A ello agregó que el Congreso ha hundido dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento.

El jefe de la cartera argumentó que esos hechos no eran tan previsibles y son hechos que han sido claramente sobrevinientes.

“El Gobierno no podía prever que las circunstancias de orden público que se iban a presentar las podía programar y las podía establecer con anterioridad. Tampoco es previsible que la misma Corte Constitucional nos diera un auto inmediato de cumplimiento de una decisión suya acerca de la UPC”, explicó Ávila.

Le puede interesar: Corte Constitucional se reunirá para definir si aborda de inmediato decreto de emergencia económica

¿Qué impuestos habrá con la emergencia económica?

El ministro de Hacienda explicó en La W que no todos los colombianos van a tener unas exigencias en materia tributaria.

De hecho, reveló que no van a imponer un impuesto de 5x1.000.

“Quiero claramente informar que esta medida no está considerada dentro de las medidas de la emergencia económica”, aseveró.

Eso sí, afirmó que están considerando impuestos como:

Impuesto al patrimonio : “básicamente estamos subiendo la tarifa del impuesto al patrimonio, como una de las medidas, del 0.5 al 5% sobre los mayores patrimonios en el país. Estoy hablando de patrimonios que suben más allá de 3.600 millones de pesos y que llegan hasta 100.000 millones de pesos. Estamos planteando que aquellos patrimonios que están entre 3.600 y 6.000 millones de pesos se les sube la tarifa al 1%. Patrimonios entre 6.000 millones y 12.000 millones de pesos llegan al 2%. Patrimonios entre 12.000 millones y 100.000 millones llegan al 3%. Y patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos tienen una tarifa del 5%, estableciendo un modelo totalmente progresivo de la tributación en materia de patrimonio. Estas mismas tarifas iban solamente del 0.5 al 1.5%.

: “básicamente estamos subiendo la tarifa del impuesto al patrimonio, como una de las medidas, del 0.5 al 5% sobre los mayores patrimonios en el país. Estoy hablando de patrimonios que suben más allá de 3.600 millones de pesos y que llegan hasta 100.000 millones de pesos. Estamos planteando que aquellos patrimonios que están entre 3.600 y 6.000 millones de pesos se les sube la tarifa al 1%. Patrimonios entre 6.000 millones y 12.000 millones de pesos llegan al 2%. Patrimonios entre 12.000 millones y 100.000 millones llegan al 3%. Y patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos tienen una tarifa del 5%, estableciendo un modelo totalmente progresivo de la tributación en materia de patrimonio. Estas mismas tarifas iban solamente del 0.5 al 1.5%. Sobretasa al sector financiero. “Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero, llevándolo hasta una tributación que equilibre un poco más las exigencias y necesidades de ingresos del Gobierno”.

Otros de los impuestos que pondrían serían a los juegos de suerte y azar en línea, impuestos a los licores y a los hidrocarburos.

Escuche la entrevista completa: