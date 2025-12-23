El Pulso del Fútbol, 23 de diciembre de 2025

Lionel Messi y Luis Díaz en la Copa América de Brasil 2021 (Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media

Lionel Messi y Luis Díaz en la Copa América de Brasil 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la bolsa de jugadores y las transferencias de los jugadores colombianos. César dijo: “Atlético Mineiro ha hecho una oferta concreta por José Enamorado y el Junior espera recibir 3 millones de dólares. River no quiso seguir con Miguel Borja”. Sobre el tema Steven agregó: “Luis Fernando Muriel está feliz en Estados Unidos y creo que estará un año más allá. Aun no le interesa volver al fútbol colombiano al Cali o al Junior, que es el equipo de sus amores”.

