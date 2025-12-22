Corporeddeh teme por aumento de casos de desaparición forzada en el Catatumbo

Catatumbo

El conflicto armado que ha dejado la región del Catatumbo, por más de 11 meses, entre las disidencias de las FARC y el ELN, sería el causante para que decenas de campesinos se encuentren desaparecidos, según lo informaron desde la Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos.

“Yo te comentaba que son 4.692 personas desaparecidas hasta el año 2024, en el 2025 nosotros creemos que esta cifra va a aumentar, no solamente por el conflicto que se vive en la subregión del Catatumbo, sino que es un delito que aquí cuenta con mucha impunidad", dijo Enrique Pertuz, director de esta Corporación.

Agregó además que existe mucha “complicidad de algunos sectores de la fuerza pública y de aquellos entes que tienen la responsabilidad de investigar, capturar y judicializar aquellos sectores u organizaciones que de una u otra forma tienen la responsabilidad en este tipo de delitos en el departamento, Cúcuta y su área metropolitana”.

Indicó que es lamentable lo que viene sucediendo, más aún cuando el departamento no se repone por este delito, en hechos similares ocurridos en los años ochenta y dos mil, cuando ya se debe comenzar a buscar las víctimas de este delito, del año 2025.

De momento las autoridades no se han pronunciado de estas acciones que está aquejando a la comunidad catatumbera.