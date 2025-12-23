Caen tres guerrilleros de disidencias Farc ‘Frente 57’ en San Pedro, Valle

En en zona rural del municipio de San Pedro, en el centro del Valle, las autoridades capturaron en flagrancia a tres guerrilleros de las disidencias de las Farc, integrantes del Frente 57, señalados de extorsionar, amenazar y perfilar comerciantes para exigir pagos millonarios.

Según la investigación, los capturados serían los encargados de ejecutar extorsiones tanto en la zona urbana como rural, mediante la distribución de panfletos intimidatorios y llamadas amenazantes dirigidas a comerciantes del municipio.

Las víctimas eran obligadas a comunicarse a números celulares, desde los cuales se les exigían pagos que oscilaban entre los 50 y 100 millones de pesos, bajo amenazas directas contra su integridad.

“Entre los capturados se encuentran alias “Chiky” y alias “Caqueteño”, quienes, de acuerdo con información de inteligencia, actuaban bajo el mando de alias “Norton”, señalado cabecilla del Frente 57 de las disidencias en esta jurisdicción”, señaló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades también investigan la presunta participación de esta estructura en homicidios, relacionados con el control territorial y el no pago de las exigencias económicas.

Durante el operativo se logró la incautación de proveedores y munición calibre 5.56, teléfonos celulares, un dron, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares, panfletos extorsivos y material de intendencia. Además, fue recuperada una camioneta reportada como hurtada.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procesos judiciales por extorsión, amenazas e inteligencia criminal.