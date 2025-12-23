Asesinan a mujer en estación de servicio de Algeciras y autoridades activan investigación

Neiva

Un hecho violento conmocionó al municipio de Algeciras, Huila, tras el asesinato de una mujer en una estación de servicio. El crimen se registró en horas del mediodía y generó consternación entre la comunidad. Las autoridades reaccionaron de manera inmediata para atender la situación. El caso es materia de investigación judicial.

La Policía Nacional informó que la víctima fue identificada como Camila Andrea Camacho Betancourt. El ataque ocurrió mientras la mujer desempeñaba sus labores en una estación de combustible del municipio. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados la interceptaron en el lugar. El hecho causó alarma entre trabajadores y ciudadanos cercanos.

Según el coronel Carlos Téllez de la policía Huila, comento que “los agresores se movilizaban en una motocicleta. Estas personas habrían accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte de manera inmediata. La víctima falleció en el sitio de los hechos pese a la rápida reacción de las autoridades. La escena fue acordonada para preservar el material probatorio”.

La Policía Nacional expresó su rechazo y profundo pesar por este homicidio. Asimismo, manifestó su solidaridad con los familiares de la víctima y la comunidad afectada. La institución reiteró su compromiso de capturar y judicializar a los responsables. Se invitó a la ciudadanía a suministrar información de manera confidencial a través de los canales oficiales.