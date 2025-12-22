Violencia política genera alertas en el departamento de Norte de Santander

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander investigan quienes serían los responsables de las acciones violentas que se han cometido contra dos dirigentes políticos.

Los hechos se presentaron en las últimas horas contra aspirantes a la Cámara de Representantes en las vías de la región.

El primer hecho se presentó en el sector de La Lejía entre los municipios de Pamplona y Labateca donde desconocidos abordaron a Carlos Latorre del Movimiento Agrario Colombiano y lo conminaron a abandonar sus actividades políticas.

En otro hecho, en la zona rural del municipio de Hacarí en el corregimiento San José del Tarra fue intimidado por desconocidos el dirigente político por la curul de paz Aleider Contreras Ascanio, a quien se le exigió abandonar el territorio.

Los dos dirigentes políticos demandaron del gobierno nacional y de las autoridades atención, protección y garantías para ejercer sus actividades proselitistas en medio de la compleja situación de orden público que tiene este departamento.