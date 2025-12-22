Un muerto y dos heridos tras ataque con arma de fuego en Armenia

Armenia

Según las autoridades, el pasado viernes 19 de diciembre en horas de la madrugada de ese día, las víctimas se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes cuando fueron abordadas por cuatro sujetos, quienes, a bordo de motocicletas, dispararon armas de fuego, ocasionando lesiones a Elkin Salazar López y a otros dos hombres. Las autoridades informaron que se adelantan las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Se están llevando a cabo investigaciones junto con la policía judicial para verificar, a partir del último punto de contacto con los sujetos, utilizando cámaras de seguridad, entrevistas y otros métodos, con el objetivo de identificar a los involucrados”. Añadió el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez.

Elkin Asdrúbal Salazar López registraba siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, y hace aproximadamente cuatro meses había salido de un centro carcelario tras cumplir una condena.

Uno de los lesionados también contaba con antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), incluyendo una tentativa de homicidio ocurrida este año y anotaciones por concierto para delinquir.