Fin de semana de velitas violento en el Quindío, cuatro homicidios y dos personas heridas

Armenia

Fin de semana de velitas violento en el Quindío, cuatro homicidios se registraron en los municipios de Armenia, y La Tebaida.

En Armenia se registraron tres asesinatos, un doble homicidio en el barrio Las Colinas donde fueron asesinados con arma de fuego Deiby Arias Becerra de 25 años de edad alias “Deiby” y Carlos Alberto Quintero de 54 años de edad.

Según la Policía, Carlos Quintero se encontraba dialogando con alias “Deiby” a quien al parecer iba dirigido este atentado, quien lo habría puesto como escudo, en tal sentido, la persona de 54 años de edad recibió gran parte de impactos por arma de fuego.

Por otra parte, alias “Deiby” fue lesionado a través de esta misma modalidad el pasado 23 de noviembre, donde falleció por impactos de arma de fuego el señor Jhon Hener López Villa.

Estos hechos al parecer se habrían presentado por ajustes de cuentas de personas dedicadas al comercio de estupefacientes.

El otro hecho se presentó en el barrio La Grecia donde fue asesinado Sebastián Espinosa Ceballos de 26 años de edad conocido como alias “Chinga”

Según la Policía, esta persona estaba consumiendo estupefacientes momentos en que fue atacado por un hombre que se movilizaba a pie; la víctima del ataque sicarial se encontraba en libertad condicional y hace 4 meses habría salido de la cárcel, donde se encontraba por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Homicidio en La Tebaida

Y Como Jhon Faber Mesa Gutiérrez de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado por impactos de arma de fuego en la tarde del domingo anterior en el municipio de La Tebaida.

El hecho se presentó, momentos en que la víctima se encontraba departiendo con familiares sobre la manzana 36 vía pública del barrio Nueva Tebaida Etapa 1, donde llegan dos personas en motocicleta y accionan un arma de fuego contra su humanidad, esta persona es traslada al Hospital Pio X, donde llega sin signos vitales a causa de las heridas.

Por otra parte, en este mismo hecho resultaron lesionadas dos personas más, entre ellas una mujer de 18 años y un hombre de 23 años de edad que se movilizaba por el lugar.

La víctima del ataque sicarial antecedentes en SPOA por: Hurto año 2006 y amenazas año 2024