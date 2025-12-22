Un incendio estructural afectó por completo una vivienda en Salamina, Caldas

Manizales

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina controló un incendio estructural presentado en el sector del Hospital, esta conflagración dejó un saldo de 1 vivienda afectada con pérdida total

“Con la información actualizada sobre el incendio estructural que se presentó la madrugada a las 2:30 de la mañana, de inmediato todas las unidades pues se desplazan al sector con dos máquinas extintoras y logramos controlarlo, pero hubo pérdida total”, dijo Julián Atehortúa , vocero bomberos de Salamina

La coordinación de Gestión del Riesgo del Municipio se encuentra en el lugar realizando el censo con el fin de determinar el número de personas damnificadas para hacer el respectivo reporte ante los organismos departamentales. Desde la Alcaldía Municipal de Salamina indicaron que iniciaron el protocolo de atención en cabeza de la oficina de riesgo y desastres se gestionan las ayudas humanitarias de ley correspondientes a estos casos

Autoridades están investigando las causas del origen de esta conflagración en Salamina